В Омской области бабушек оказалось вдвое больше, чем дедушек

При этом пожилых женщин в регионе вдвое больше, чем пожилых мужчин. 70,5% против 29,5% соответственно. Отметим, что к людям старше трудоспособного возраста относятся — мужчины в возрасте 63 года и более и женщины в возрасте 58 лет и более.