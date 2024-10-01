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В Омской области бабушек оказалось вдвое больше, чем дедушек

Ежегодно 1 октября отмечается Международный день пожилых людей.

Источник: РИА "Новости"

Ежегодно 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Омскстат опубликовал данные людях старше трудоспособного возраста, которые проживают в регионе.

На начало этого года в Омской области было 441,7 тысячи пожилых людей. Это — 24,3% от общей численности населения. 73,3% -городское население, 26,7 — сельское.

При этом пожилых женщин в регионе вдвое больше, чем пожилых мужчин. 70,5% против 29,5% соответственно. Отметим, что к людям старше трудоспособного возраста относятся — мужчины в возрасте 63 года и более и женщины в возрасте 58 лет и более.

Напомним, что в Омской области в целом проживает на 142 тысячи меньше мужчин, чем женщин.

демография