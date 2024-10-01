Передовую экономическую школу для обучения специалистов нового поколения открыли в донской столице

В Ростове запустили обучение в Передовой экономической школе. Студенты ЮФУ смогут совместить фундаментальное университетское образование и практические навыкам работы в банковском секторе благодаря финансовым экспертам и передовым технологиям Сбера. Образовательный трек поможет преобразовать обучение будущих экономистов.
На открытии ПЭШ отметили, что первый набор состоит из 40 студентов 3 курса экономического факультета вуза. Их ждёт курс с реальными задачами от крупных работодателей. Основной задачей курса является подготовка высококвалифицированных кадров для региона в области экономической аналитики, а также финансового консалтинга.
— Участники Передовой экономической школы получат преимущества в виде получения практических навыков и опыта работы не только с крупнейшей финансовой корпорацией, но и высокотехнологичной компанией, — рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.
Константин Бугрим, отметил, что сейчас наблюдается определенный дефицит квалифицированных кадров в финансовом секторе. Поэтому, крупным компаниям на рынке важно работать со студентами и уделять должное внимание подготовке специалистов, которые будут особенно востребованы на современном рынке труда Юга и всей страны.
— Образование должно быть гибким, профессионально ориентированным и подстраиваться под новые требования рынка. Во время общения и работы с профессионалами отрасли студенты получают широкий спектр знаний и навыков, что позволяет им уже в годы учёбы найти престижную и хорошо оплачиваемую работу, — сказала ректор ЮФУ Инна Шевченко.