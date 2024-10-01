Передовую экономическую школу для обучения специалистов нового поколения открыли в донской столице

— Образование должно быть гибким, профессионально ориентированным и подстраиваться под новые требования рынка. Во время общения и работы с профессионалами отрасли студенты получают широкий спектр знаний и навыков, что позволяет им уже в годы учёбы найти престижную и хорошо оплачиваемую работу, — сказала ректор ЮФУ Инна Шевченко.