Связанные с красноярском компании попали в топ журнала Forbes

Среди участников есть четыре компании, чьи бизнес-интересы связаны с Красноярским краем.
На десятой позиции оказался «Норникель», который заработал 251,8 миллиарда рублей, однако это заметно меньше по сравнению с предыдущим годом, когда компания получила 429,3 миллиарда рублей.
Золотодобывающая компания «Полюс» заняла 18-е место, продемонстрировав прибыль в размере 151,4 миллиарда рублей за 2023 год, что на 34 миллиарда больше, чем в 2022 году.
На 39-й строчке расположилась алюминиевая компания «Эн+», чья прибыль за прошедший год снизилась более чем вдвое: с 126,2 миллиарда рублей в 2022 году до 61,4 миллиарда рублей в 2023 году.
Энергетический гигант России «РусГидро» вскоре станет более тесно связанным с Красноярском, поскольку завершается возведение нового офиса к концу 2024 года в этом городе. Сейчас компания находится на 75-й позиции в списке, зафиксировав прибыль 32,1 миллиарда рублей за 2023 год, что на 12,8 миллиарда больше по сравнению с 19,3 миллиарда рублей в 2022 году.