Связанные с красноярском компании попали в топ журнала Forbes

Энергетический гигант России «РусГидро» вскоре станет более тесно связанным с Красноярском, поскольку завершается возведение нового офиса к концу 2024 года в этом городе. Сейчас компания находится на 75-й позиции в списке, зафиксировав прибыль 32,1 миллиарда рублей за 2023 год, что на 12,8 миллиарда больше по сравнению с 19,3 миллиарда рублей в 2022 году.