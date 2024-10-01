Олбани
+14°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону во время рейда на строительной площадке вручили 30 повесток

Повестки в военкомат вручили во время рейда на стройплощадке ЖК в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

На стройплощадке ЖК в Первомайском районе Ростова-на-Дону проверили иностранцев и людей, получивших российское гражданство. Итоги рейдового контроля сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

По данным полиции, всего опросили 367 иностранцев, 28 из них оказались нарушителями.

— В частности, выявили 21 случай нелегальной трудовой деятельности и столько же случаев незаконного привлечения к работе людей без гражданства. Четыре человека не соблюдали сроки обращения за патентом, 16 — не придерживались правил въезда и пребывания в России, — отметили в МВД.

Кроме этого, сотрудники районного военного комиссариата выдали натурализованным гражданам 30 повесток для явки в военкомат.

Правоохранители подчеркивают, что подобные мероприятия направлены на поддержание общественного порядка и безопасности, а также на предотвращение нарушений миграционного законодательства.