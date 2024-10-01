В Ростове-на-Дону во время рейда на строительной площадке вручили 30 повесток

— В частности, выявили 21 случай нелегальной трудовой деятельности и столько же случаев незаконного привлечения к работе людей без гражданства. Четыре человека не соблюдали сроки обращения за патентом, 16 — не придерживались правил въезда и пребывания в России, — отметили в МВД.