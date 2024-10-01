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Важно: в Севастополе ухудшение погодных условий — телефоны оперативных служб

В понедельник 1 октября в Севастополе — ухудшение погодных условий с сильным дождем и грозой.

Сейчас в Олбани: +14° 0 м/с 94% 757 мм рт. ст. +16°

Севастопольские спасатели МЧС России напоминают, что при грозе нельзя:

плавать в море, находиться на открытой местности, на возвышенности, стоять под деревьями, у металлических оград, транспортных средств, столбов, водостоков, молниеотводов и антенн.

Рекомендуется: выключить электроприборы, закрыть окна, отказаться от прогулок и поездок. службы Севастополя находятся в полной готовности. В случае происшествия вызвать спасателей можно по номерам 101 и 112, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Напомним, для ликвидации последствий непогоды жители могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 1563 (со стационарного телефона) и +7 (8692) 41−76−00 (с мобильного телефона).

Единый номер экстренных служб — 112.

Государственные управляющие компании: УК «Гагаринского района — 1» +7 (978) 876−85−24.

УК «Гагаринского района — 2» +7 (8692) 22−75−55.

УК «Управляющая компания» +7 (978) 607−05−53, +7 (8692) 22−99−25.

УК «Центр» +7 (978) 141−80−35.

УК «Инкерман» +7 (978) 513−19−71.

УК «Север» +7 (978) 986−31−01, +7 (8692) 71−46−81.

УК «Стрелецкая бухта» +7 (978) 876−85−24.

УК «Нахимовского района» +7 (978) 573−87−77.

УК «Балаклавского района» +7 (978) 199−19−23.

ГБУ «Госжилфонд» +7 (978) 607−05−53.

ГУПС «Севтеплоэнерго» +7 (800) 777−00−19.

Центральная аварийно-диспетчерская служба +7 (8692) 54−54−19, +7 (8692) 54−54−73.

Аварийная 6 ЭНР (Северная сторона) +7 (8692) 71−43−82, +7 (8692) 71−46−19 Частные управляющие компании: УК «Шик» +7 (978) 097−73−03 — круглосуточно.

УК «Афина» +7 (8692) 77−85−86 — круглосуточно.

УК «Дукс» +7 (978) 876−85−24.

УК «Севдомсервис» +7 (978) 918−07−07.

УК «Управдом» +7 (978) 586−20−06.

УК «Универсал Сервис» +7 (978) 300−90−70.

УК «Карбон сервис» +7 (978) 907−95−01.

ГУК «Севастополь» +7 (978) 586−75−98.

УК «СЕВРЭП» +7 (978) 778−69−37.

ООО «СМС» +7 (978) 300−90−70.

ООО «Престиж» +7 (978) 300−90−70.

УК «Мой Дом» +7 (978) 044−01−37.

УК «Маяк» +7 (978) 821−72−38.

УК «Жилкоммунсервис» +7 (978) 935−42−36, +7 (8692) 88−53−49.

УК «Жилищные технологии» +7 (978) 505−07−77.

УК «Интеруют» +7 (978) 001−29−12.

«Евро-дом» +7 (978) 300−90−70.

УК «Уютный Дом» +7 (978) 713−12−21 — круглосуточно.

УК «Площадь» +7 (978) 512−20−20 — круглосуточно.

УК «Газтехсеть» +7 (978) 047−77−43 ГУПС «Водоканал» +7 (8692) 54−42−68, +7 (8692) 54−47−80.

ГБУ «Горсвет» +7 (8692) 777−800.

ООО «Севастопольэнерго» +7 (800) 733−33−10.

ФГУП «102 ПЭС» +7 (8692) 54−19−81, +7 (8692) 54−46−66.

Газовая служба — 104.