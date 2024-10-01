Важно: в Севастополе ухудшение погодных условий — телефоны оперативных служб

Севастопольские спасатели МЧС России напоминают, что при грозе нельзя:
плавать в море, находиться на открытой местности, на возвышенности, стоять под деревьями, у металлических оград, транспортных средств, столбов, водостоков, молниеотводов и антенн.
Рекомендуется: выключить электроприборы, закрыть окна, отказаться от прогулок и поездок. службы Севастополя находятся в полной готовности. В случае происшествия вызвать спасателей можно по номерам 101 и 112, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.
Напомним, для ликвидации последствий непогоды жители могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 1563 (со стационарного телефона) и
Единый номер экстренных служб — 112.
Государственные управляющие компании: УК «Гагаринского района — 1»
УК «Гагаринского района — 2»
УК «Управляющая компания»
УК «Центр»
УК «Инкерман»
УК «Север»
УК «Стрелецкая бухта»
УК «Нахимовского района»
УК «Балаклавского района»
ГБУ «Госжилфонд»
ГУПС «Севтеплоэнерго»
Центральная аварийно-диспетчерская служба
Аварийная 6 ЭНР (Северная сторона)
УК «Афина»
УК «Дукс»
УК «Севдомсервис»
УК «Управдом»
УК «Универсал Сервис»
УК «Карбон сервис»
ГУК «Севастополь»
УК «СЕВРЭП»
ООО «СМС»
ООО «Престиж»
УК «Мой Дом»
УК «Маяк»
УК «Жилкоммунсервис»
УК «Жилищные технологии»
УК «Интеруют»
«Евро-дом»
УК «Уютный Дом»
УК «Площадь»
УК «Газтехсеть»
ГБУ «Горсвет» +7 (8692) 777−800.
ООО «Севастопольэнерго»
ФГУП «102 ПЭС»
Газовая служба — 104.