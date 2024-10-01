Сотрудники КТЖ смогут жить на работе

Эти комфортные условия предназначены для монтеров пути, работников электроснабжения, энергетики и связи, которые работают в разъездном режиме. Модульные дома оснащены всем необходимым: мебелью, бытовой техникой, посудой, а также подведены все необходимые инженерные коммуникации. В зависимости от типа зданий, в них могут проживать от 4 до 10 человек.