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Сотрудники КТЖ смогут жить на работе

В 2023 году Дирекция магистральной сети АО «КТЖ» приобрела 180 модульных зданий, предназначенных для отдыха и проживания сотрудников линейных предприятий. Эти современные дома были установлены на 132 разъездах и станциях по всей стране, сообщает El.kz со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

Источник: АО НК "КТЖ"

Модульные здания возводятся в разных отделениях железной дороги, и на данный момент 146 из них уже приняты в эксплуатацию. Наибольшее количество таких домов в этом году появилось в Карагандинском, Кокшетауском, Кызылординском, Актюбинском, Атырауском и Мангистауском регионах.

Эти комфортные условия предназначены для монтеров пути, работников электроснабжения, энергетики и связи, которые работают в разъездном режиме. Модульные дома оснащены всем необходимым: мебелью, бытовой техникой, посудой, а также подведены все необходимые инженерные коммуникации. В зависимости от типа зданий, в них могут проживать от 4 до 10 человек.

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