Сотрудники КТЖ смогут жить на работе

Модульные здания возводятся в разных отделениях железной дороги, и на данный момент 146 из них уже приняты в эксплуатацию. Наибольшее количество таких домов в этом году появилось в Карагандинском, Кокшетауском, Кызылординском, Актюбинском, Атырауском и Мангистауском регионах.
Эти комфортные условия предназначены для монтеров пути, работников электроснабжения, энергетики и связи, которые работают в разъездном режиме. Модульные дома оснащены всем необходимым: мебелью, бытовой техникой, посудой, а также подведены все необходимые инженерные коммуникации. В зависимости от типа зданий, в них могут проживать от 4 до 10 человек.