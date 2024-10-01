УСБ ищет лояльных к мигрантам среди своих. Обыски идут в двух районах Петербурга

По данным управления, пока неустановленные лица, среди которых были и полицейские, небезвозмездно помогали иностранцам решить вопрос с продлением сроков пребывания в России и постановкой на учёт. Известно, что летом легализоваться в Петербурге помогли 21 мигранту. С местом их пребывания лукавили, указывая адреса в Калининском и Красносельском районах.