«Дети греются на улице»: омичи пожаловались на холод в детском саду

В редакцию портала Om1.ru обратились родители воспитанников детского сада № 9. По их словам, детский сад до сих пор не отапливается, хотя отопительный сезон для социальных учреждений начался ещё в 20-х числах сентября.
Судя по предоставленным фотографиям, температура воздуха в группах составляет всего +15 градусов.
«Дети ходят греться на улицу», — жалуются омичи и отмечают, что пока погода это позволяет. Но с завтрашнего дня в Омск придёт похолодание.
Редакция портала Om1.ru обратилась за комментарием в АО «Омск РТС». Там отреагировали на проблему и сообщили, что совместно с представителями МП «Тепловая компания» завтра, 2 октября, проведут обследование квартальных тепловых сетей на этом участке.
Добавим, что отопительный сезон в Омске официально стартовал с 23 сентября. На подключение всех объектов к системам теплоснабжения понадобится около двух-трёх недель.