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«Дети греются на улице»: омичи пожаловались на холод в детском саду

Температура воздуха в здании опустилась до +15 градусов.

Источник: Om1 Омск

В редакцию портала Om1.ru обратились родители воспитанников детского сада № 9. По их словам, детский сад до сих пор не отапливается, хотя отопительный сезон для социальных учреждений начался ещё в 20-х числах сентября.

Судя по предоставленным фотографиям, температура воздуха в группах составляет всего +15 градусов.

«Дети ходят греться на улицу», — жалуются омичи и отмечают, что пока погода это позволяет. Но с завтрашнего дня в Омск придёт похолодание.

Редакция портала Om1.ru обратилась за комментарием в АО «Омск РТС». Там отреагировали на проблему и сообщили, что совместно с представителями МП «Тепловая компания» завтра, 2 октября, проведут обследование квартальных тепловых сетей на этом участке.

Добавим, что отопительный сезон в Омске официально стартовал с 23 сентября. На подключение всех объектов к системам теплоснабжения понадобится около двух-трёх недель.

ЖКХ