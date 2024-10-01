В Калининграде в 2024 году закрылось пять детских садиков

«Здания детских садов № 30 (ул. К. Леонова, 4) и № 71 (ул. Гостиная, 9) также планируется использовать для развития системы дополнительного образования города Калининграда, — сообщили в администрации города. — Всем сотрудникам реорганизованных детских садов предложены вакантные ставки в учреждениях, к которым они присоединены. Сокращение сотрудников осуществлялось только при отказе от продолжения работы». Власти заверили, что бывшие детские сады останутся за учреждениями сферы образования на годы вперёд, отдавать их под другие нужды не будут.