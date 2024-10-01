В Калининграде в 2024 году закрылось пять детских садиков

В Калининграде в 2024 году закрылись пять детских садиков, расположенных в Центральном районе. Как сообщили в комитете по образованию областного центре в ответе на официальный запрос «Нового Калининграда», это произошло из-за снижения количества детей.
Как отмечается в ответе на запрос, детсады были закрыты и присоединены к другим учреждениям, «исходя из проводимого ежегодно анализа комплектования дошкольных образовательных учреждений на учебный год, наличия свободных мест, отсутствия запроса от родителей в предоставлении мест в детских садах, находящихся в районах малоэтажной жилой застройки».
Так, «в связи с отсутствием воспитанников» корпус детского сада № 7 (ул. Вагоностроительная, 9) был передан на праве оперативного управления средней школе № 19 для организации образовательной деятельности, корпус детского сада № 22 (ул. Комсомольская, 16) передан на праве оперативного управления ДЮЦ «На Комсомольской» для организации дополнительного образования, корпус детского сада № 119 (ул. Шота Руставели, 2) на праве оперативного управления передан лицею № 49 для организации образовательной деятельности.
«Здания детских садов № 30 (ул. К. Леонова, 4) и № 71 (ул. Гостиная, 9) также планируется использовать для развития системы дополнительного образования города Калининграда, — сообщили в администрации города. — Всем сотрудникам реорганизованных детских садов предложены вакантные ставки в учреждениях, к которым они присоединены. Сокращение сотрудников осуществлялось только при отказе от продолжения работы». Власти заверили, что бывшие детские сады останутся за учреждениями сферы образования на годы вперёд, отдавать их под другие нужды не будут.
Напомним, в начале сентября стало известно, что в Калининграде закрылись два детских садика, расположенных в центре города, — № 71 на ул. Гостиной, 9 около стадиона «Балтика» и № 30 в начале ул. Леонова (ул. Леонова, 4).