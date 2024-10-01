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Сервис ускоренного прохождения предполетных процедур запустили в Кольцово

В екатеринбургском аэропорту Кольцово на внутренних рейсах начал работать сервис ускоренного прохождения предполетных процедур — ON TRACK.

Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

Теперь пассажиры могут без очереди зарегистрироваться на рейс, оформить багаж и пройти паспортный контроль.

Услугу можно получить в витрине приложения MILE ON AIR. Нужно выбрать локацией аэропорт Екатеринбурга. Регистрация производится на бизнес-стойке № 39 в терминале А.

Сервис ранее был запущен в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга. Сейчас он активно расширяется на территории других аэропортов страны.

«МК-Урал» ранее писал, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово самолеты теперь будет обслуживать новый самоходный лифт. Высота его погрузки/выгрузки варьируется от 2,4 до 5,8 метра.

Фургон оснащен гидроподъёмным механизмом ножничного типа и двумя площадками обслуживания — передней и задней. Каждая может поднимать до полутонны груза. Общая грузоподъемность — 2 тонны.