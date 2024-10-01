Девушку отбросило в воду, ее спаситель рухнул следом: на Байкале сибиряк погиб от удара током, но уберег школьницу

— Не осталось у меня больше никого. Женя был единственным ребенком. Даже внуков мне не оставил, не успел, — не сдерживая слез рассказывает о сыне 61-летняя Ольга Белева. Жизнь мужчины оборвалась этим летом, во время отдыха на берегу Байкала. Сибиряка поразил удар током, когда тот бросился на помощь дочери друзей семьи.
Подробнее — в материале КП-Иркутск.
— Мы с сыном жили в Иркутске, но каждое лето ездили в поселок Танхой в Бурятии. Это родина моих родителей, там находится их летний дом, — продолжает говорить убитая горем мать. — Занимались огородом, участком и заодно отдыхали, ведь до озера 300 метров. Вот и в этом году уговорила Женю отправиться туда. Мол, зачем даче простаивать, да и свежий воздух всяко приятнее.
37-летний Евгений Белев после школы окончил Иркутский индустриальный техникум, но по профессии работать не пошел. Брал различные подработки: ремонтировал компьютеры, занимался обработкой металла и всячески помогал матери. В свободное время занимался спортом. По словам Ольги, в день трагедии ни у нее, ни у сына не было дурного предчувствия. Напротив — настроение сибирячки поднял звонок подруги.
— 10 июля моя давняя знакомая тоже приехала из Иркутской области в Танхой и предложила встретиться, чтобы искупаться. Мы согласились. Выбрали хороший пляж, где обычно было много отдыхающих. Нашли свободное место, думали — повезло. При этом, ни одного запрещающего знака или ограждений не было! И вот внучка подруги пошла потрогать воду. В один момент ее начало крутить, будто она попала в воронку, а затем отбросило в озеро. В голове у меня тогда промелькнуло: «неужели нырнула в одежде, с сумкой и наушниками?».
Услышав пронзительный крик, Евгений, не раздумывая, кинулся к 15-летней школьнице. Он попытался вытащить ее на берег, но тут же рухнул. Следом на выручку пострадавшим поспешили другие очевидцы. Благодаря поступку мужчины, девушка оказалась ближе к камням, и ее все же удалось спасти. На место случившегося вызвали медиков и спасателей МЧС. Позже прибыли сотрудники Следкома и прокуратуры.
— Все это произошло на моих глазах. Я до сих пор пребываю в шоке… — с ужасом вспоминает Ольга Белева. — Мы думали, что ток убил его моментально. Но позже результат вскрытия показал, что Евгений был жив еще около получаса. То есть ему можно было помочь. Почему его не попытались спасти? Почему не попытались реанимировать? Для меня это главный вопрос.
По словам сибирячки, один из местных жителей понял в чем была причина трагедии. Неподалеку в воде находился электрический насос водонапорной башни. Перерубив провода и обесточив насос, он снял напряжение. Но, по словам Ольги, врачи на месте диагностировали смерть Евгения. В это время подростка в тяжелом состоянии госпитализировали в Улан-Удэ, в реанимацию Детской республиканской клинической больницы. Удивительно, но пациентка быстро пришла в себя. Вспомнить события того дня она не смогла, ведь потеряла сознание.
— Выписали дочь через три дня. Сейчас она чувствует себя хорошо, — рассказывала мать школьницы корреспонденту КП-Иркутск.
Прощание с героем прошло 15 июля в Иркутске. Материальную помощь в связи с похоронами оказывали жители Танхоя и семья чудом выжившей девушки.
— Женя всегда был благородным, честным, исключительно порядочным. Я даже иногда ругала его за это. Говорила, что жизнь бывает жестокой, — не может скрыть слез Ольга. — А люди, которые должны были следить за исправностью водонапорной башни, даже не подошли ко мне с извинениями. Правильно говорят, что воспитание за деньги не купишь…
Вместе с этим из-за потрясения пенсионерка вынуждена проходить лечение.
— Один препарат обходится в пять тысяч рублей. Мне нужно принимать его в течение полугода. Также рекомендовано санаторное лечение. Кто мне теперь поможет? Для виновных я буду требовать самого сурового наказания.
Также женщина борется за право проведения судебных заседаний в Иркутске, а не в Кабанске, что в пяти часах езды на автомобиле.
Следственным отделом по Кабанскому району СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе осмотра места происшествия установлено, что недалеко от места купания до водонапорной башни в озеро был погружен электрический насос для забора воды. В рамках уголовного дела будет дана оценка действиям руководства хозяйствующего субъекта, в чьем ведении находится водонапорная башня и электронасос.