Девушку отбросило в воду, ее спаситель рухнул следом: на Байкале сибиряк погиб от удара током, но уберег школьницу

— 10 июля моя давняя знакомая тоже приехала из Иркутской области в Танхой и предложила встретиться, чтобы искупаться. Мы согласились. Выбрали хороший пляж, где обычно было много отдыхающих. Нашли свободное место, думали — повезло. При этом, ни одного запрещающего знака или ограждений не было! И вот внучка подруги пошла потрогать воду. В один момент ее начало крутить, будто она попала в воронку, а затем отбросило в озеро. В голове у меня тогда промелькнуло: «неужели нырнула в одежде, с сумкой и наушниками?».