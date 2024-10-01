Нижегородская канатная дорога перешла на зимнее расписание с 1 октября.

С понедельника по четверг пассажиры смогут воспользоваться воздушной переправой с 6:45 до 21:00. С пятницы по субботу канатка будет работать на час дольше. В воскресенье и праздничные дни добраться на переправе до столицы ПФО или до Бора можно с 9:00 до 22:00.