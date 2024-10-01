Нижегородская канатная дорога перешла на зимнее расписание с 1 октября.

Канатная дорога между Нижним Новгородом и Бором начала работать по зимнему расписанию с 1 октября. Об этом сообщается на сайте компании «Нижегородские канатные дороги».
С понедельника по четверг пассажиры смогут воспользоваться воздушной переправой с 6:45 до 21:00. С пятницы по субботу канатка будет работать на час дольше. В воскресенье и праздничные дни добраться на переправе до столицы ПФО или до Бора можно с 9:00 до 22:00.
Переправа будет делать перерыв на регламентные работы в понедельник и четверг с 10:45 до 13:00.
Ранее мы писали, что автобус А-29 начнет курсировать в Нижнем Новгороде вместо Т-29.