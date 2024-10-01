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Дожди с градом прогнозируют на Кубани 1 и 2 октября

На Кубани объявили штормовое предупреждение по сильным дождям с грозами.

Сейчас в Олбани: +14° 0 м/с 94% 757 мм рт. ст. +16°
Источник: Комсомольская правда

Дожди с градом прогнозируют на Кубани 1 и 2 октября. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

«До конца суток 1 октября, а также в течение суток 2 октября местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20−25 м/с», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Спасатели предупредили и о смерчах на черноморских курортах. Воронки могут образоваться на участках от Анапы до Магри и от Магри до Веселого.

Жителям и туристам напоминают о правилах безопасности в непогоду. При возникновении ЧС необходимо обращаться в экстренные службы по номеру 112.