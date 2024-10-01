Дожди с градом прогнозируют на Кубани 1 и 2 октября

«До конца суток 1 октября, а также в течение суток 2 октября местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20−25 м/с», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.