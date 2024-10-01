Мужчина купил гитару с автографом Тейлор Свифт за 4 тысячи долларов и разбил ее

На аукционе Ellis County Wild Game Dinner в Техасе неизвестный мужчина приобрел гитару с подписью певицы Тейлор Свифт в стиле ее турне Eras Tour, заплатив за нее четыре тысячи долларов. Через несколько секунд он начал бить по сувениру молотком.
В сети распространился ролик с мероприятия, на котором видно, что покупатель смеется во время уничтожения инструмента. Мужчина явно собирался ударить гитару об пол, но его остановил ведущий аукциона.
Некоторые предполагают, что поступок вызван поддержкой Свифт политика Камалы Харрис, претендующей на пост нового президента США.
Ранее Тейлор победила в семи номинациях на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards. Таким образом звезда сравнялась по количеству наград с Бейонсе.