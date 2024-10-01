Мужчина купил гитару с автографом Тейлор Свифт за 4 тысячи долларов и разбил ее

На аукционе Ellis County Wild Game Dinner в Техасе неизвестный мужчина приобрел гитару с подписью певицы Тейлор Свифт в стиле ее турне Eras Tour, заплатив за нее четыре тысячи долларов. Через несколько секунд он начал бить по сувениру молотком.