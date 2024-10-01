Более 300 рабочих мест предложили пожилым казанцам на мини-ярмарках вакансий

Ранее сообщалось, что в Казани с 1 по 10 октября проходит декада пожилых людей, в рамках которой состоятся благотворительные акции, культурные и спортивные мероприятия, экскурсии. Ежедневно поздравлять людей старшего поколения будут в общественном транспорте через автоинформаторы.