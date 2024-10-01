Более 300 рабочих мест предложили пожилым казанцам на мини-ярмарках вакансий

На мини-ярмарках вакансий в субботу казанцам предложили более 1400 рабочих мест, из них свыше 300 были ориентированы на пожилых горожан.
В мероприятиях участвовали 18 ведущих предприятий Казани, а основную площадку (на пр. Ямашева) посетила министр труда занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова.
Мини-ярмарки вакансий посетили 300 человек, из них более 170 пожилых горожан заинтересовались вакансиями. Консультацию по различным вопросам службы занятости получили 105 граждан. Первое собеседование с работодателем прошли уже более 20 казанцев, сообщили в Центре занятости населения.
Напомним, мероприятия были приурочены к Международному дню пожилых людей. Горожан ждали на семи сельскохозяйственных ярмарках.
Ранее сообщалось, что в Казани с 1 по 10 октября проходит декада пожилых людей, в рамках которой состоятся благотворительные акции, культурные и спортивные мероприятия, экскурсии. Ежедневно поздравлять людей старшего поколения будут в общественном транспорте через автоинформаторы.