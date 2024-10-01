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Более 300 рабочих мест предложили пожилым казанцам на мини-ярмарках вакансий

Мероприятия организовали на семи торговых площадках города.

На мини-ярмарках вакансий в субботу казанцам предложили более 1400 рабочих мест, из них свыше 300 были ориентированы на пожилых горожан.

В мероприятиях участвовали 18 ведущих предприятий Казани, а основную площадку (на пр. Ямашева) посетила министр труда занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова.

Мини-ярмарки вакансий посетили 300 человек, из них более 170 пожилых горожан заинтересовались вакансиями. Консультацию по различным вопросам службы занятости получили 105 граждан. Первое собеседование с работодателем прошли уже более 20 казанцев, сообщили в Центре занятости населения.

Напомним, мероприятия были приурочены к Международному дню пожилых людей. Горожан ждали на семи сельскохозяйственных ярмарках.

Ранее сообщалось, что в Казани с 1 по 10 октября проходит декада пожилых людей, в рамках которой состоятся благотворительные акции, культурные и спортивные мероприятия, экскурсии. Ежедневно поздравлять людей старшего поколения будут в общественном транспорте через автоинформаторы.

занятость