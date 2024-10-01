Во Владивостоке может появиться православный храм в микрорайоне Патрокл

Участок, имеющий кадастровый номер 25:28:030014:5693 и площадью 7376 квадратных метров, сейчас классифицируется как зона делового управления. На обсуждение выносится вопрос предоставления разрешения на условно разрешенные виды использования «Религиозное использование», «Осуществление религиозных обрядов», «Религиозное управление и образование». В рамках обсуждения жители микрорайона с 9 по 15 октября смогут предложить свои идеи или выразить опасения относительно возведения объекта на территории. Отмечается, что участвовать в обсуждении смогут только те, кто имеет прописку в районе или владеет недвижимостью на территории Патрокла. Итоги будут опубликованы 22 октября.