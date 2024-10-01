В мэрии обсудили, как этой зимой будут убирать улицы Красноярска

В администрации Красноярска на совещании обсудили подготовку к зимнему сезону уборки улиц. Одной из ключевых тем стало повышение эффективности организации содержания дорог.
Так, часть техники будет распределяться по городу, чтобы более оперативно приступить к работе во время снегопадов. Например, несколько машин будут дежурить на площадке «УДИБ» в районе улицы Калинина.
Вдобавок в работе учтут рекомендации специалистов СФУ, которые завершают разработку для города регламента содержания автодорог с учетом введения новых объектов, изменений конструктивных характеристики ряда магистралей, уровня трафика и схемы движения транспорта, в том числе из-за строительства метро.
«Результат данной работы позволит обновить технологические карты, актуализировать способы уборки, применения машин и механизмов, противогололёдных материалов для того, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и пешеходов, — рассказал завкафедрой автодорог и городских сооружений СФУ Вадим Серватинский. — Рассматриваются рекомендации по повышению эффективности работы спецтехники, перемещению снега в места складирования. Учтём фактор влияния природно-климатических условий, в том числе низких отрицательных температур».
Глава города Владислав Логинов также поручил в предстоящем сезоне усилить работы по очистке тротуаров от снега и льда:
«Пешеходные участки, где передвигается большое количество людей, в том числе в центральной части города, переходы, перекрёстки, подходы к социальным учреждениям должны очищаться в приоритетном порядке, как и загруженные автомобильные магистрали. Совершенно неприемлема ситуация, когда неубранными длительный период стоят дворы и проезды. На уровне районных администраций нужно помогать жителям решать эти проблемы, и обязательно все поступающие жалобы направлять в службу Стройнадзора для принятия мер реагирования».
Сообщается, что для борьбы с наледью у предприятий есть запас соответствующих ГОСТам и экологическим требованиям противогололёдных материалов, в том числе песка и соли.
Для уборки снега в распоряжении муниципальных предприятий имеется более 220 единиц спецтехники. Для борьбы с последствиями сильных осадков привлекут технику сторонних организаций — до 150 единиц. При этом есть планы по обновлению автопарка, в том числе приобретению «САТП» в лизинг крупнотоннажных самосвалов.
Снег с улиц города будут вывозить на площадки временного складирования, а также использовать две мобильные снегоплавильные установки — они разместятся в районе улицы Мичурина и в Тихих Зорях.
Отдельно на совещании обсудили и тему укомплектованности бригад.
«Вопрос дефицита кадров остаётся достаточно острым. К примеру, на сегодняшний день на “САТП” некомплект сотрудников составляет примерно половину штатной численности. Значительную часть специалистов удалось удержать за счёт поэтапного повышения зарплаты в этом году более чем на 20%. Также для решения проблемы заключены соглашения с исправительными учреждениями края на привлечение к уборке дополнительной рабочей силы и механизаторов».