В мэрии обсудили, как этой зимой будут убирать улицы Красноярска

«Пешеходные участки, где передвигается большое количество людей, в том числе в центральной части города, переходы, перекрёстки, подходы к социальным учреждениям должны очищаться в приоритетном порядке, как и загруженные автомобильные магистрали. Совершенно неприемлема ситуация, когда неубранными длительный период стоят дворы и проезды. На уровне районных администраций нужно помогать жителям решать эти проблемы, и обязательно все поступающие жалобы направлять в службу Стройнадзора для принятия мер реагирования».