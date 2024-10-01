В Новосибирске сняли патриотический плакат «Сила в правде» с армией США

Напомним, новосибирцы возмутились армией США на плакате. Видеоролик появился в соцсетях. Как выяснил корреспондент Сиб.фм, на плакате изображены солдаты США времен Второй мировой войны. На картинке можно отчетливо увидеть их форму в СССР, винтовки и пулеметы, а также танк «Шерман» с маркировочной американской звездой. Данная картина принадлежит знаменитому художнику Кену Смиту из штата Теннеси.