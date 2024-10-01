Полиция проводит проверку после перекрытия дороги в селе под Новосибирском

Полиция проводит проверку, после того как жители села Лекарственное «живой стеной» перекрыли дорогу самосвалам. Грузовики ездят к карьеру через населенный пункт. По словам местных жителей, карьер работает с 2014 года, но объездную дорогу к нему так и не построили.