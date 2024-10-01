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Полиция проводит проверку после перекрытия дороги в селе под Новосибирском

Жители недовольны из-за проезжающих к соседнему карьеру большегрузов.

Источник: Комсомольская правда

Полиция проводит проверку, после того как жители села Лекарственное «живой стеной» перекрыли дорогу самосвалам. Грузовики ездят к карьеру через населенный пункт. По словам местных жителей, карьер работает с 2014 года, но объездную дорогу к нему так и не построили.

— В ОМВД России по Тогучинскому району организовано проведение проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, — сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Ранее стало известно, что инцидентом заинтересовались в прокуратуре.