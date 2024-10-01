Хоценко и Фрадков обсудили сотрудничество между Омской областью и ПСБ

«У нас с ПСБ много проектов, которые мы реализуем в рамках заключенных ранее соглашений. Часть проектов, это в том числе Центр уличного баскетбола, который мы сегодня открываем, уже реализованы, другие в работе. Сотрудничество с ПСБ продолжим развивать», — отметил глава региона.