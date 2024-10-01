Хоценко и Фрадков обсудили сотрудничество между Омской областью и ПСБ

Губернатор Омской области Виталий Хоценко и председатель ПСБ Петр Фрадков в ходе рабочего совещания обсудили вопросы сотрудничества в части реализации действующих соглашений.
По словам главы региона, на данном этапе сотрудничества уже имеются результаты, однако, потенциал совместной работы не исчерпан.
«У нас с ПСБ много проектов, которые мы реализуем в рамках заключенных ранее соглашений. Часть проектов, это в том числе Центр уличного баскетбола, который мы сегодня открываем, уже реализованы, другие в работе. Сотрудничество с ПСБ продолжим развивать», — отметил глава региона.
Виталий Хоценко также добавил, что ПСБ расширяет свое присутствие в регионе. Банк активно сотрудничает с оборонно-промышленном комплексом Омской области, а также участвует в инвестиционных проектах и государственно-частном партнерстве.
Сегодня в Омске запланирована обширная программа совместных с управленческой командой ПСБ — открытие Центра уличного баскетбола и начало строительства ЖК для работников ОПК.