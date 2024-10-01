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Хоценко и Фрадков обсудили сотрудничество между Омской областью и ПСБ

Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего сотрудничества по действующим соглашениям.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Омской области Виталий Хоценко и председатель ПСБ Петр Фрадков в ходе рабочего совещания обсудили вопросы сотрудничества в части реализации действующих соглашений.

По словам главы региона, на данном этапе сотрудничества уже имеются результаты, однако, потенциал совместной работы не исчерпан.

«У нас с ПСБ много проектов, которые мы реализуем в рамках заключенных ранее соглашений. Часть проектов, это в том числе Центр уличного баскетбола, который мы сегодня открываем, уже реализованы, другие в работе. Сотрудничество с ПСБ продолжим развивать», — отметил глава региона.

Виталий Хоценко также добавил, что ПСБ расширяет свое присутствие в регионе. Банк активно сотрудничает с оборонно-промышленном комплексом Омской области, а также участвует в инвестиционных проектах и государственно-частном партнерстве.

Сегодня в Омске запланирована обширная программа совместных с управленческой командой ПСБ — открытие Центра уличного баскетбола и начало строительства ЖК для работников ОПК.