С 2003 года в Башкирии количество смертей на воде снизилось семикратно

На минувшем заседании правительства региона по итогам работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах премьер-министр Башкирии Андрей Назаров отметил, что смертность на водных объектах в республике с начала текущего года снизилась на 38% по сравнению аналогичным периодом 2023-го и на 42%, если сравнивать купальный сезон указанных двух лет.