С 2003 года в Башкирии количество смертей на воде снизилось семикратно

В Башкирии за последние 20 лет смертность на воде сократилась в семь раз. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.
На минувшем заседании правительства региона по итогам работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах премьер-министр Башкирии Андрей Назаров отметил, что смертность на водных объектах в республике с начала текущего года снизилась на 38% по сравнению аналогичным периодом 2023-го и на 42%, если сравнивать купальный сезон указанных двух лет.
Назаров заявил, что количество официальных пляжей с 2018 года увеличилось более чем вдвое — с 68 до 174.
— По этому показателю уже не первый год Башкортостан занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе, — подчеркнул глава кабмина.
Кирилл Первов доложил, что гибель на воде в республике сократилась с 474 случаев в 2003 году до 63 случаев в 2024-ом. Благодаря спасателям в минувшем купальном сезоне было спасено 297 человек.
По итогам заседания Назаров поручил обеспечить открытие в следующем году дополнительных пляжей и мест для безопасного и культурного отдыха жителей и гостей Башкирии.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.