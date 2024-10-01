Нижегородцев возмутило сообщение о размере средней зарплаты в 75 000 рублей

«Живем в Нижнем» провел опрос в своем телеграм-канале о том, выросла ли у жителей города зарплата в этом году. Повышения не ощутили 78% участников, 17% опрошенным повысили заработную плату, но не на 20%. В итоге рост более чем на 20% увидели только 4% нижегородцев.