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Нижегородцев возмутило сообщение о размере средней зарплаты в 75 000 рублей

Жители Нижнего Новгорода удивились данным о размере средней зарплаты в регионе.

Своим мнением читатели «Живем в Нижнем» поделились под публикациями в социальных сетях.

Недавно был составлен рейтинг регионов России по уровню заработных плат. Нижний Новгород оказался на 33-м месте со средним уровнем зарплаты в 75,3 тысячи рублей. За год заработная плата в городе выросла на 21,4%.

Многие нижегородцы не поверили в такие цифры.

«Где вы берёте такие зарплаты, некоторые и 30 тысяч рублей не получают», — написала одна из подписчиц.

«Где такие зарплаты интересно у простых людей?», — спросил один из комментаторов.

«Живем в Нижнем» провел опрос в своем телеграм-канале о том, выросла ли у жителей города зарплата в этом году. Повышения не ощутили 78% участников, 17% опрошенным повысили заработную плату, но не на 20%. В итоге рост более чем на 20% увидели только 4% нижегородцев.

Ранее сообщалась, что зарплаты медиков и учителей планируют увеличить в Нижегородской области.