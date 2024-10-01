Нижегородцев возмутило сообщение о размере средней зарплаты в 75 000 рублей

Своим мнением читатели «Живем в Нижнем» поделились под публикациями в социальных сетях.
Недавно был составлен рейтинг регионов России по уровню заработных плат. Нижний Новгород оказался на 33-м месте со средним уровнем зарплаты в 75,3 тысячи рублей. За год заработная плата в городе выросла на 21,4%.
Многие нижегородцы не поверили в такие цифры.
«Где вы берёте такие зарплаты, некоторые и 30 тысяч рублей не получают», — написала одна из подписчиц.
«Где такие зарплаты интересно у простых людей?», — спросил один из комментаторов.
«Живем в Нижнем» провел опрос в своем телеграм-канале о том, выросла ли у жителей города зарплата в этом году. Повышения не ощутили 78% участников, 17% опрошенным повысили заработную плату, но не на 20%. В итоге рост более чем на 20% увидели только 4% нижегородцев.
Ранее сообщалась, что зарплаты медиков и учителей планируют увеличить в Нижегородской области.