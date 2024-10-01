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Почетный гражданин Владивостока Евгений Леонов отмечает 82-летие

День рождения отмечает сегодня Евгений Николаевич Леонов, житель столицы.

Источник: Пресс-служба администрации Владивостока

День рождения отмечает сегодня Евгений Николаевич Леонов, житель столицы.

Евгений Леонов родился 1 октября 1942 года во Владивостоке. В 1966 году окончил Дальневосточный политехнический институт им. В. В. Куйбышева по специальности «Гироскопические приборы и устройства». Свой трудовой путь начал мастером Владивостокского завода «Радиоприбор», где прошел путь до начальника цеха.

В 1983 году Евгений Николаевич стал заместителем директора по производству завода «Варяг», с 1987 года по 2018 год возглавлял предприятие. С 2018 года — директор по эксплуатации и техническому перевооружению публичного акционерного общества «Завод “Варяг”.

Под его руководством завод «Варяг» обеспечивал своевременное и качественное изготовление и поставку сложной продукции по Государственному оборонному заказу.

При непосредственном участии Евгения Николаевича Леонова в Колледже машиностроения и транспорта во Владивостоке были сохранены важнейшие рабочие специальности: станочник широкого профиля и мастер слесарных работ.

Вклад Евгения Николаевича Леонова в укрепление обороноспособности страны отмечен медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», медалью «300 лет Российскому Флоту». Евгений Николаевич является членом президиума Союза промышленников Приморского края.

Звание Почетного гражданина города Владивостока присвоено 27 апреля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

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