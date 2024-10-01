Почетный гражданин Владивостока Евгений Леонов отмечает 82-летие

В 1983 году Евгений Николаевич стал заместителем директора по производству завода «Варяг», с 1987 года по 2018 год возглавлял предприятие. С 2018 года — директор по эксплуатации и техническому перевооружению публичного акционерного общества «Завод “Варяг”.