Ковидом за неделю заболели более 1,2 тыс воронежцев

В Роспотребнадзоре жителям Воронежской области рекомендуют не забывать о мерах предосторожности: в местах скопления людей стоит использовать медицинскую маску, при плохом самочувствии следует избегать контактов с другими людьми, а в случае болезни необходимо остаться дома и обратиться к врачу, не прибегая к самолечению.