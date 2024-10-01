Ковидом за неделю заболели более 1,2 тыс воронежцев

В Воронежской области продолжает устойчиво расти показатель заболеваемости COVID-19. По информации регионального управления Роспотребнадзора, за прошлую неделю — с 23 по 29 сентября — в Центр гигиены и эпидемиологии поступило 1231 экстренное извещение на случаи ковида. Статистику опубликовали в понедельник, 30 сентября.
Как сообщало РИА «Воронеж», по итогам предыдущей семидневки — с 16 по 22 сентября — в Воронежской области зарегистрировали 1078 случаев заболевания коронавирусом. Неделей ранее были подтверждены 922 новых диагноза.
В Роспотребнадзоре жителям Воронежской области рекомендуют не забывать о мерах предосторожности: в местах скопления людей стоит использовать медицинскую маску, при плохом самочувствии следует избегать контактов с другими людьми, а в случае болезни необходимо остаться дома и обратиться к врачу, не прибегая к самолечению.