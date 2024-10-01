Сибирячку возмутили поборы на туалетную бумагу в детсаду под Новосибирском

— В начале года они запланировали некорректный объём. Сейчас они закупают заново, но покупки идут через тендер, поэтому следующую партию купят только через три месяца. Бумаги не хватает уже сейчас, поэтому попросили родителей помочь, — передаёт КП-Новосибирск слова заведующей женщина.