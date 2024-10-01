Сибирячку возмутили поборы на туалетную бумагу в детсаду под Новосибирском

Жительница Кольцово под Новосибирском пожаловалась на поборы на туалетную бумагу в местном детсаду. По словам сибирячки, учреждение аргументирует это отсутствием средств из бюджета.
— В нашем саду «Золотой ключик» воспитатели объявили родительскому комитету, что закупать туалетную бумагу теперь должны родители. Купила 16 рулонов. Обращение в прокуратуру и в Министерство образования составила, — рассказала КП-Новосибирск одна из мам.
Позже заведующая учреждением уточнила родителям, что средства на бумагу есть, просто закупка была совершена неправильно.
— В начале года они запланировали некорректный объём. Сейчас они закупают заново, но покупки идут через тендер, поэтому следующую партию купят только через три месяца. Бумаги не хватает уже сейчас, поэтому попросили родителей помочь, — передаёт КП-Новосибирск слова заведующей женщина.
Спустя некоторое время родительнице сообщили, что ситуация исчерпана и запасов туалетной бумаги хватит до новой закупки. Те рулоны, что закупила сибирячка добавят к имеющейся бумаге.