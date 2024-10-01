На домашнем обучении в Новосибирской области находятся 2637 детей

— Обучение детей, осваивающих основные общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном лечении, может быть организовано образовательными организациями на дому. Основанием для этого являются заключение медицинской организации и обращение родителей (законных представителей) в письменной форме в общеобразовательную организацию, — уточнили в ведомстве.