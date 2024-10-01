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На домашнем обучении в Новосибирской области находятся 2637 детей

Данные предоставили в Минобре.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области 2 637 человек находятся на домашнем обучении. Об этом КП-Новосибирск сообщили в Министерстве образования Новосибирской области.

— Обучение детей, осваивающих основные общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном лечении, может быть организовано образовательными организациями на дому. Основанием для этого являются заключение медицинской организации и обращение родителей (законных представителей) в письменной форме в общеобразовательную организацию, — уточнили в ведомстве.

В Минобразования добавили, что список заболеваний, наличие которых предоставляет право на обучение по основным общеобразовательным программам на дому утвержден приказом Минздрава России от 30.06.2016 № 436н «Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным общеобразовательным программам на дому».

образование