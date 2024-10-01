«В квартирах холодина!»: в новосибирской многоэтажке с лета не ремонтируют теплотрассу

— В сентябре, когда пришло время подключения, я снова позвонила. Сказали, что пока не устранят проблему, заглушки открыть не смогут, так как вся вода пойдет к нам в подвал, — сообщает старшая по дому. — Вчера дозвонилась до Дударева, получила по полной: «Что ты лезешь куда тебе не следует! Ты мне уже надоела! Я занимаюсь, сегодня приедут сделают», сказал мне он. На сегодняшний день никто до сих пор не приезжал. Когда подключат отопление, не понятно. В доме живут как старики, так и малыши. В квартирах холодина.