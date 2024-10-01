«В квартирах холодина!»: в новосибирской многоэтажке с лета не ремонтируют теплотрассу

В пятиэтажке по адресу Авиастроителей 1/1 с августа не делают ремонт теплотрассы. Об этом «Прецеденту» сообщили местные жители.
— 17 августа у нас прорвало теплотрассу и затопило наш подвал. Приехали тепловики, перекрыли воду и сразу сказали, что надо копать и заменять трубу. На следующий день я позвонила в ЖЭУ и управляющую компанию, непосредственно Дудареву Н. Н. Я настояла на том, чтобы проблему начали решать сразу, потому что уже в сентябре будут давать отопление, — рассказывает старшая по дому Людмила.
В сентябре в соседних домах уже подключили теплоснабжение, но заниматься аварийным домом никто не торопился.
— В сентябре, когда пришло время подключения, я снова позвонила. Сказали, что пока не устранят проблему, заглушки открыть не смогут, так как вся вода пойдет к нам в подвал, — сообщает старшая по дому. — Вчера дозвонилась до Дударева, получила по полной: «Что ты лезешь куда тебе не следует! Ты мне уже надоела! Я занимаюсь, сегодня приедут сделают», сказал мне он. На сегодняшний день никто до сих пор не приезжал. Когда подключат отопление, не понятно. В доме живут как старики, так и малыши. В квартирах холодина.
В управляющей компании от комментариев отказались. Энергетики пообещали решить проблему в ближайшие сутки.
— Завтра, 2 октября, планируем земляные работы и устранение дефекта. Рассчитываем, что завершим ремонт в течение одного дня, — сообщили «Прецеденту» в СГК.
Другая многоэтажка в Новосибирске продолжает тонуть в кипятке.
Валерия ПЛЮСНИНА.