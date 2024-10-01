В Новосибирской области проживают больше 12 тысяч человек старше 90 лет

1 октября 2024 — Международный день пожилых людей. Его установила Генассамблея ОНН. Праздник призван обратить внимание на людей уважаемого возраста и повышение качества их жизни. Как правило, люди поздравляют своих бабушек, дедушек и пожилых родственников.
ВОЗ определяется возрастную классификацию следующим образом: к пожилым относят людей старше 60 лет, а к долгожителям — тем, кому исполнилось 90 лет.
По информации Новосибирскстата, в Новосибирской области проживают 12,4 тысяч, которые перешагнули 90-летний рубеж. Из них 97 мужчинам и 299 женщинам уже исполнилось 100 лет и более.