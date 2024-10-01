«Теплее обычного, но со снегом»: красноярцам рассказали о погоде на октябрь 2024 года

Первый осенний месяц 2024 года особо не порадовал жителей Красноярскому края. Всеми долгожданного «бабьего лета» так и не наступило, вместо него за окном было ветрено, дождливо и совсем не жарко, за исключением всего нескольких дней.
1 октября в пресс-центре «КП»-Красноярск начальник отдела метеопрогнозов гидрометеоцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов и заместитель начальника Главного управления МЧС по Красноярскому краю Роман Ветчинников рассказали, что жителей края ждёт в уже наступившем октябре.
Какая погода ждёт жителей Красноярского края в октябре 2024 года
Как сообщил начальник отдела метеопрогнозов гидрометеоцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов в ходе пресс-конференции, согласно прогнозу среднемесячная и среднесуточная температура ожидается теплее обычного на один-полтора градус. Так, при норме 2,3 градусов ожидают примерно до +3,8 градусов тепла.
Погода в Красноярске в начале октября 2024 года
2 октября в Красноярске ожидается до +15, а после — небольшое похолодание, местами будет до +5 градусов. Уже с 5 октября потеплеет. 6 октября синоптики прогнозируют аж до +18 градусов. Пик придётся на 7 октября, когда днём будет до +20.
В дальнейшем днём прогнозируют от + 6 до +11 градусов. В отдельные дни возможно повышение температуры до +15. В конце же месяца снова похолодает.
В октябре в крае ожидаются небольшие и умеренные осадки. Устойчивый снежный покров возможен в конце месяца, когда ночью будет отрицательная температура, и днём слабоположительная, — отметил начальник отдела метеопрогнозов гидрометеоцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов.
Риски октября: заболевания, пожары, вероятность происшествий на дорогах и встречи с хищником.
Как рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС по Красноярскому краю Роман Ветчинников, наиболее характерными для октября рисками являются вирусные заболевания. Поэтому советуется чаще проветривать помещения, гулять на улице и избегать переохлаждения.
Также в октябре возможны случаи бытовых пожаров.
— Неправильная эксплуатация дымовых печей и каминов повышает риск проникновения угарного газа. Не исключены возгорания из-за неосторожного обращения с огнём, а также взрыва газа. Рекомендуем установить в доме пожарный извещатель, — отметил заместитель начальника Главного управления МЧС по краю.
Также в первые заморозки не исключены происшествия на дорогах. Красноярцам рекомендуют уже начинать «переобувать» шины.
В крае продолжаются турпоходы и выезды в леса за дикоросами. Однако, для некоторых людей такие прогулки заканчиваются плачевно. Только с начала 2024 года в регионе искали 177 человек. 151 найден, а поисковые мероприятия по 21 человеку приостановлены. Специалист напомнил, что прежде чем отправить в лес нужно продумать маршрут и предупредить близких, идти в тёплой одежде ярких цветов. Брать с собой запас еды, воды, заряженный телефон и спички. А при отправке в турпоход нужно регистрироваться в спасательных подразделениях либо на сайте МЧС России. В экстренной ситуации это поможет сузить границы поиска.
Риск встречи с медведями в октябре сохраняется. Гуляя в лесу не стоит оставлять пищевые отходы, это привлекает зверей. Чтобы хищники не шли в вашу сторону советуют громко разговаривать.
Также на пресс-конференции отметили важность прививки от клеща. Как рассказал Роман Ветчинников, все, кто скончался в 2024 году от клещевого энцефалита — был не привит.