«Теплее обычного, но со снегом»: красноярцам рассказали о погоде на октябрь 2024 года

В крае продолжаются турпоходы и выезды в леса за дикоросами. Однако, для некоторых людей такие прогулки заканчиваются плачевно. Только с начала 2024 года в регионе искали 177 человек. 151 найден, а поисковые мероприятия по 21 человеку приостановлены. Специалист напомнил, что прежде чем отправить в лес нужно продумать маршрут и предупредить близких, идти в тёплой одежде ярких цветов. Брать с собой запас еды, воды, заряженный телефон и спички. А при отправке в турпоход нужно регистрироваться в спасательных подразделениях либо на сайте МЧС России. В экстренной ситуации это поможет сузить границы поиска.