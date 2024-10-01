Новые территории. Омский Большереченский зоопарк ждёт большое обновление

Обновлено оснащение вольеров для хищных птиц, в зависимости от среды обитания им установили домики, бассейны. Новые вольеры примерно в четыре раза больше старых и имеют площадь около 200 кв. м каждый. Для этих пернатых важно, какого диаметра ветка, чтобы начать гнездование. Для других птиц появятся зимние домики со смотровыми стёклами, посетители зоопарка смогут наблюдать за их жизнью со стороны. Запланировано утепление домиков для всех водоплавающих птиц. Новоселье ждёт крокодилов, рыб и ящериц — тесный корпус они покинут.