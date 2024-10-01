Новые территории. Омский Большереченский зоопарк ждёт большое обновление

В 2023 году площадь зоопарка увеличилась более чем в два раза, территорию сейчас приводят в порядок и обустраивают для зверья.
Подробности в материале «АиФ в Омске».
Никто не забыт.
С 9 до 21 — отличная прибавка, дополнительные гектары осваивают постепенно. Они после всех благоустроительных работ будут отданы под вольеры для копытных, а на их место поселят верблюдов и гуанако. За счёт новых территорий расширится экспозиция кошачьих хищников, лисам и прочим пушным животным предстоит новоселье.
Это планы на будущее, а для кенгуру, ремонтируется вольер бегемота Кёнига. Вольер строят и для черепах, которые выбрали сушу местом своего обитания. Построен птичий парк, реконструирована пешеходная дорожка и лестница.
Обновлено оснащение вольеров для хищных птиц, в зависимости от среды обитания им установили домики, бассейны. Новые вольеры примерно в четыре раза больше старых и имеют площадь около 200 кв. м каждый. Для этих пернатых важно, какого диаметра ветка, чтобы начать гнездование. Для других птиц появятся зимние домики со смотровыми стёклами, посетители зоопарка смогут наблюдать за их жизнью со стороны. Запланировано утепление домиков для всех водоплавающих птиц. Новоселье ждёт крокодилов, рыб и ящериц — тесный корпус они покинут.
А сколько малышей?
В этом году большереченцы планировали поставить глэмпинги для того, чтобы было удобно туристам, но помешали дожди. Уровень реки поднялся, затопив часть территории.
Несомненно, показатель работы зоопарка — детёныши проживающих подопечных. В этом году родился Арчи — малыш серого кенгуру, у яков Гриши и Северянки появился ячонок. У сибирских косуль, пятнистых оленей — по одному малышу, у алтайских маралов — двойня. Приехал в Большеречье и новый постоялец — северный олень Буран.