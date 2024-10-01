Шестидневная рабочая неделя ждёт новосибирцев в октябре 2024 года

Выходной, приходящийся на этот день, перенесен на вторник, 30 апреля 2024 года. Таким образом, россияне смогут отдохнуть на майские праздники с 28 апреля по 1 мая без перерыва. В конце октября россиян ожидает шестидневная рабочая неделя, которая продлится с 28 октября по 2 ноября.