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Шестидневная рабочая неделя ждёт новосибирцев в октябре 2024 года

Таким образом, у россиян появится возможность отдохнуть на майские праздники с 28 апреля по 1 мая без перерыва.

Источник: Om1 Новосибирск

Исходя из постановления правительства РФ «О переносе выходных дней в 2024 году», суббота, 2 ноября, станет сокращенным рабочим днём.

Выходной, приходящийся на этот день, перенесен на вторник, 30 апреля 2024 года. Таким образом, россияне смогут отдохнуть на майские праздники с 28 апреля по 1 мая без перерыва. В конце октября россиян ожидает шестидневная рабочая неделя, которая продлится с 28 октября по 2 ноября.

Ранее Om1 Новосибирск сообщал в Новосибирске с 22 апреля началась самая длинная рабочая неделя года. Производственный календарь утвердило правительство РФ.

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