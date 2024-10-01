Мэр Новосибирска потребовал решить проблему теплоснабжения жилых домов

Сегодня, 1 октября, в ходе аппаратного совещания мэр Новосибирска Максим Кудрявцев потребовал оперативно решить проблемы подключением жилых домов к теплоснабжению.
Начальник городского департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Зайков на совещании доложил о том, как проходит развертывание системы отопления в Новосибирске.
— До 30 сентября должны были подключиться все жилые дома, но есть еще дома, которые не подключены. На 100 процентов подключены детские сады и школы. Жилые дома не подключились по разным причинам. Есть неготовые системы теплоснабжения в домах на капитальном ремонте. Но здесь процент очень маленький. Есть также сети, которые принадлежат ТСЖ. Но основная проблема — это замечания по тепловым сетям. Сейчас мы совместно с администрациями районов формируем полный список проблемных объектов, — рассказал глава департамента.
По словам Дмитрия Зайкова, отработать проблемный список планируется в ближайшее время.
— Сегодня хорошая погода, поэтому надо максимально завершить работу по многоквартирным домам. Оперативный штаб работает, другого времени у нас не будет. Увязывайте работу с СГК и обратите внимание на Ленинский, Калининский и Дзержинский районы, откуда поступает много жалоб. Сегодня эту работу надо максимально завершить, — распорядился Максим Кудрявцев.
Напомним, что накануне губернатор отреагировал на жалобы новосибирцев на холод в квартирах и потребовал усилить работу с управляющими компаниями.
Иван ЛУДНОВ.