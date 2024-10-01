Мэр Новосибирска потребовал решить проблему теплоснабжения жилых домов

— До 30 сентября должны были подключиться все жилые дома, но есть еще дома, которые не подключены. На 100 процентов подключены детские сады и школы. Жилые дома не подключились по разным причинам. Есть неготовые системы теплоснабжения в домах на капитальном ремонте. Но здесь процент очень маленький. Есть также сети, которые принадлежат ТСЖ. Но основная проблема — это замечания по тепловым сетям. Сейчас мы совместно с администрациями районов формируем полный список проблемных объектов, — рассказал глава департамента.