Шесть жителей Братска решили отправиться на СВО

Шесть жителей Братска приняли мужественное и волевое решение — отправиться в зону СВО на защиту Родины. Как сообщили в пресс-службе администрации города, мужчины выехали из северной столицы Иркутской области на сборный пункт в Шелехове, где и заключат контракт с Минобороны РФ.
— Родным сейчас тяжелее всего, наступает время ожидания. Но наши бойцы могут быть спокойны. Все семьи находятся под нашей защитой, все вопросы, возникающие у них, мы готовы решать, — отметил мэр Братска Александр Дубровин.
Проводить защитников Отечества собрались знакомые, друзья, близкие и коллеги. У многих на глазах стояли слезы. Как отметили, в администрации города, к решению мужчин относятся с уважением и уверены, что они отметят северный Братск своими подвигами.
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