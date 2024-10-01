Олбани
+13°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
СВО
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сентябрь в 2024 году в Воронеже стал самым засушливым за полтора века

За первый месяц осени в Воронеже ни разу не прошел дождь. Таким образом нынешний сентябрь стал самым засушливым с 1873 года, за 151 год метеонаблюдений.

Сейчас в Олбани: +13° 0 м/с 94% 757 мм рт. ст. +16°

Об этом корреспонденту портала 36ON рассказали во вторник, 1 октября, в местном Гидрометцентре.

Местами по области дожди в сентябре все же были. Однако осадков там выпало не более 2 мм, что значительно ниже нормы.

По предварительным прогнозам специалистов воронежского Гидрометцентра, дожди в регион придут вместе с похолоданием уже в предстоящие выходные. В областном центре осадки обещают в ночь на субботу, 5 октября. В дневные часы температура упадет с +22…+24 градусов, которые должны держаться в течение рабочей недели, всего до +16 градусов.

Подробным прогнозом на уик-энд мы поделимся утром в пятницу.