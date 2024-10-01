Сентябрь в 2024 году в Воронеже стал самым засушливым за полтора века

Об этом корреспонденту портала 36ON рассказали во вторник, 1 октября, в местном Гидрометцентре.
Местами по области дожди в сентябре все же были. Однако осадков там выпало не более 2 мм, что значительно ниже нормы.
По предварительным прогнозам специалистов воронежского Гидрометцентра, дожди в регион придут вместе с похолоданием уже в предстоящие выходные. В областном центре осадки обещают в ночь на субботу, 5 октября. В дневные часы температура упадет с +22…+24 градусов, которые должны держаться в течение рабочей недели, всего до +16 градусов.
Подробным прогнозом на уик-энд мы поделимся утром в пятницу.