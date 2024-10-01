Сентябрь в 2024 году в Воронеже стал самым засушливым за полтора века

По предварительным прогнозам специалистов воронежского Гидрометцентра, дожди в регион придут вместе с похолоданием уже в предстоящие выходные. В областном центре осадки обещают в ночь на субботу, 5 октября. В дневные часы температура упадет с +22…+24 градусов, которые должны держаться в течение рабочей недели, всего до +16 градусов.