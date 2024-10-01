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Российский кабмин поддержал законопроект парламента Башкирии о штрафах за курение в школах

Правительство России одобрило закон Башкирии о штрафах за курение в школах.

Источник: Комсомольская правда

Правительство России поддержало законопроект парламента Башкирии о штрафах за курение. Об этом рассказала пресс-служба Государственного Собрания республики.

Инициатива касается курения электронных сигарет и вейпов на территории школ и детских садов. Депутаты предлагают по-другому квалифицировать такие нарушения.

Сейчас, утверждают парламентарии, пойманные в школе курильщики отделываются штрафом в 500−1500 рублей. Благодаря изменениями в законодательстве штрафы будут от двух до трех тысяч рублей.

Российский кабмин согласился с концепцией законопроекта и предложил уточнить отдельные формулировки. После доработки законопроект внесут в Государственную Думу.

— Согласно исследованиям, больше половины всех курильщиков свой первый опыт курения получили именно в школе. Помимо штрафов, важно заниматься профилактической работой с детьми в целом, — считает спикер парламента Башкирии Константин Толкачев.

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