Российский кабмин поддержал законопроект парламента Башкирии о штрафах за курение в школах

Правительство России поддержало законопроект парламента Башкирии о штрафах за курение. Об этом рассказала пресс-служба Государственного Собрания республики.
Инициатива касается курения электронных сигарет и вейпов на территории школ и детских садов. Депутаты предлагают по-другому квалифицировать такие нарушения.
Сейчас, утверждают парламентарии, пойманные в школе курильщики отделываются штрафом в 500−1500 рублей. Благодаря изменениями в законодательстве штрафы будут от двух до трех тысяч рублей.
Российский кабмин согласился с концепцией законопроекта и предложил уточнить отдельные формулировки. После доработки законопроект внесут в Государственную Думу.
— Согласно исследованиям, больше половины всех курильщиков свой первый опыт курения получили именно в школе. Помимо штрафов, важно заниматься профилактической работой с детьми в целом, — считает спикер парламента Башкирии Константин Толкачев.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.