В Новосибирске синоптики дали прогноз на первую декаду октября-2024

По данным специалистов, среднедекадная температура воздуха составит +6… +9 градусов, что выше нормы на 1−2 градуса. Ожидаются колебания температур, ночью от +2… +7, местами до +11 градусов, до 0… −5 градусов. Неустойчивая погода сохранится и днем, колебания от +9… +16 до +3… +8 градусов. Помимо этого, возможны небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом во второй половине декады.