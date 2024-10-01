В Новосибирске синоптики дали прогноз на первую декаду октября-2024

Синоптики рассказали, какой будет первая декада октября в столице Сибири. Об этом изданию АиФ-Новосибирск сообщили в Западно-Сибирском УГМС.
По данным специалистов, среднедекадная температура воздуха составит +6… +9 градусов, что выше нормы на 1−2 градуса. Ожидаются колебания температур, ночью от +2… +7, местами до +11 градусов, до 0… −5 градусов. Неустойчивая погода сохранится и днем, колебания от +9… +16 до +3… +8 градусов. Помимо этого, возможны небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом во второй половине декады.
Отметим, что первая неделя октября достаточно теплой. Например, в среду, 2 октября, столбики термометра покажут +6 утром и +12 градусов днем, ночью температура понизится до +5 градусов. В четверг будет немного холоднее: +2 утром и +9 градусов днем, возможен небольшой дождь.