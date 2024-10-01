Осенний призыв в Ростовской области пройдет без электронных повесток

Осенний призыв в Ростовской области проведут без электронных повесток. Об этом сообщил военный комиссар региона, полковник Игорь Егоров.
— Осенний призыв пройдет традиционно, с вручением бумажных повесток, как лично, так и через заказные письма, — прокомментировал Игорь Егоров.
Напомним, осенняя призывная кампания на Дону должна начаться с 1 октября и продлиться до 31 декабря. Набор новобранцев будут вести областная призывная комиссия и 62 призывные комиссии в муниципалитетах.
Добавим, также с 1 ноября в Ростовской области должны запустить в работу единый реестр воинского учета, но эту систему осенью применять не будут.
Как пояснил военком Ростовской области Игорь Егоров, новая программа поможет гражданам, состоящим на воинском учете, своевременно вносить данные о своем месте работы, месте жительства, состоянии здоровья, семейного положения. Так можно будет становиться на учет без посещения военкомата.