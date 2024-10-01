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На маршруты в Уфе в течение месяца должны выйти 15 московских трамваев

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев потребовал от начальника городского Управления транспорта и связи Ильдара Салихова обеспечить к 1 ноября выход на маршруты 15 польских трамваев 71−414 Pesa Fokstrot.

По мнению господина Мавлиева, управление должно быстрее организовывать доставку трамваев из Москвы в Уфу. «Мы до вас деньги довели, ресурсы довели. Какие звонки вы попросили сделать, мы сделали», — сказал он Ильдару Салихову на совещании в городской администрации.

Следующим этапом модернизации системы электротранспорта глава администрации назвал обновление трамвайной сети. Контракты на реконструкцию сетей должны заключаться уже следующей весной, считает сити-менеджер.

Сегодня утром первый трехсекционный трамвай российско-польского производства вышел на обслуживание маршрута № 5. Как сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе мэрии, всего из Москвы планируется привезти 69 трамваев 71−414 Pesa Fokstrot.