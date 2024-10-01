На маршруты в Уфе в течение месяца должны выйти 15 московских трамваев

По мнению господина Мавлиева, управление должно быстрее организовывать доставку трамваев из Москвы в Уфу. «Мы до вас деньги довели, ресурсы довели. Какие звонки вы попросили сделать, мы сделали», — сказал он Ильдару Салихову на совещании в городской администрации.