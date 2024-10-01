Умер певец Вячеслав Добрынин

Вячеслав Добрынин — лауреат премий «Золотой граммофон», «Песня года» и «Овация». Артист начинал карьеру как композитор, позже стал исполнять свои песни. В его дискографии более 35 альбомов. Среди наиболее известных его композиций — «Не сыпь мне соль на рану», «Ты разбила мне сердце» и «Синий туман».