Во Владивостоке продолжится строительство детского сада на 120 мест

Новый детский сад представляет собой двухэтажное здание на 120 мест, разделённое на шесть возрастных групп. Каждая группа будет оборудована игровыми комнатами, раздевалками, буфетами и санитарными комнатами. Здание также включает в себя кухонный и медицинский блоки, а также спортивный и музыкальный залы.