Во Владивостоке продолжится строительство детского сада на 120 мест

Во Владивостоке вновь приступят к строительству детского сада на улице Кипарисовой. Проект возобновляется после того, как Дирекция капитального строительства выбрала подрядчика, компанию ООО «Град-Инвест», на основе открытого аукциона для завершения работ и корректировки проектных документов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Новый детский сад представляет собой двухэтажное здание на 120 мест, разделённое на шесть возрастных групп. Каждая группа будет оборудована игровыми комнатами, раздевалками, буфетами и санитарными комнатами. Здание также включает в себя кухонный и медицинский блоки, а также спортивный и музыкальный залы.
План предусматривает завершение строительства и сдачу объекта в эксплуатацию к концу 2025 года.
Напомним, сроки завершения строительства школы на Патрокле во Владивостоке сдвинулись в четвертый раз. Теперь объект обещают сдать в июле 2025 года, На данный момент техническая готовность школы составляет 69%.