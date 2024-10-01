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В Казани открыли первую очередь бульвара по ул. Серова

В Казани открыли первую очередь бульвара по улице Серова, которая полностью адаптирована под потребности граждан с инвалидностью.

Об этом сообщили в комитете внешнего благоустройства города.

Сегодня с 12:00 проходит открытие новой площадки в Казани.

В новой точке города установили сенсорный сад, событийную зону, площадку для игры в боччу (игра с мячом для людей с ограниченными возможностями), спортивную площадку, тактильную тропу, павильон для мероприятий и общественные туалеты.

В прошлом году проект бульвара получил больше всего голосов от жителей в выборе пространств для благоустройства. Вторую очередь объекта откроют в 2025 году.

архитектура