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Что изменится в Ростовской области с 1 октября 2024: Рост зарплат льготников, пенсии у военных и ужесточение выдачи кредитов

С 1 октября в Ростовской области вырастут зарплаты у льготников, а взять кредит станет сложнее.

Источник: Комсомольская правда

С 1 октября 2024 года ряд изменений наступит в жизни жителей Ростовской области и всей России. Льготникам повысят зарплаты, военным пенсионерам окажут поддержку, а банки, выдавая кредиты, будут относиться к заемщикам еще строже. Рассказываем подробнее, что еще изменится в Ростовской области в середине осени.

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ ЛЬГОТНИКАМ.

Повышение зарплат на 5,1% ожидает работников федеральных учреждений. К ним относятся: медработники клинических центров, преподаватели федеральных вузов, сотрудники гидрометеорологической службы, работники федеральных учреждений науки, медико-социальной экспертизы, культуры и других, а также гражданский персонал силовых ведомств.

Кроме того, ранее губернатор Василий Голубев распорядился с 1 октября 2024 года в 1,045 раза повысить размеры должностных окладов руководителей, специалистов и служащих, ставок заработной платы рабочих государственных учреждений Ростовской области, должностных окладов технического персонала и ставок заработной платы обслуживающего персонала государственных органов региона.

ПОДДЕРЖАТ ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ.

С 1 октября в Ростовской области также на 5,1% проиндексируют размер денежного довольствия при исчислении пенсии у военных пенсионеров, бывших сотрудников силовых ведомств и членов их семей. Таким образом, его размер увеличится до 89,93%, и составит в среднем 41,6 тысячи рублей.

ПЛАТЕЖНЫХ АГЕНТОВ — ПОД КОНТРОЛЬ.

С 1 октября заработают СРО — саморегулируемые организации операторов по приему платежей мобильной связи и коммунальных услуг. Эти организации будут контролировать соблюдение законных требований работы своими же коллегами и в случае нарушений принимать меры.

СТРОЖЕ К ЗАЕМЩИКАМ.

С 1 октября и до 31 декабря 2024 года Банком России введены более строгие ограничения при кредитовании. Теперь банки и микрофинансовые организации не смогут одобрить много кредитов тем, у кого уже накоплены долги. Таким образом, Банк России пытается уменьшить закредитованность жителей и не позволять МФО слишком сильно рисковать.

Так он хочет уменьшить количество кредитов у людей и не дать банкам и микрофинансовым организациям рисковать слишком сильно.

ЯСНАЯ СТРАХОВКА.

С 1 октября автострахование должно стать прозрачнее: теперь единственный общий источник о нем — информационная система АИС страхования. Это значит, что у владельца авто появляется возможность онлайн отслеживать всю информацию о своих страховках, даже оформленных у разных страховщиков и контролировать ошибки, если они попали в полис.

АВАРИИ — ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ.

Теперь на формы извещений о ДТП станут наносить QR-коды. Если навести на них камеру телефона, можно будет попасть на информационную страницу портала «Госуслуги» с инструкцией о порядке оформления аварий по европротоколу. Информация о новшестве появилась на портале.

Кстати, QR-коды появятся и на полисах ОСАГО, которые перенаправят человека за инструкцией на портал Автоматизированной системы страхования.

УТИЛЬСБОР ПОДОРОЖАЕТ.

В Ростовской области, как и по всей России, с 1 октября на 70 — 85% увеличится размер утилизационного сбора на транспортные средства и прицепы. Об этом сообщает Минпромторг. И каждый год вплоть до 2030 года он будет расти на 10 — 20%. Ввезенную до 1 октября 2024-го технику будут облагать прежними тарифами.

Так что ожидается рост цен на автомобили на 10%.

УДОСТОВЕРЕНИЕ МНОГОДЕТНЫХ.

Механизм предъявления цифрового удостоверения многодетных семей запустят с 1 октября. Так, например, показывать уникальный QR-код понадобится при льготных посещениях музеев, выставок, парков или получении услуг в соцучреждениях.

Напомним, на очередном заседании Заксобрания Ростовской области депутаты приняли поправки к к областному закону о социальной поддержке детства. Поправки наделяют соцслужбы донских муниципалитетов правом приема заявлений и выдачи удостоверений, подтверждающих статус многодетной семьи.