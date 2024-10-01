Что изменится в Ростовской области с 1 октября 2024: Рост зарплат льготников, пенсии у военных и ужесточение выдачи кредитов

В Ростовской области, как и по всей России, с 1 октября на 70 — 85% увеличится размер утилизационного сбора на транспортные средства и прицепы. Об этом сообщает Минпромторг. И каждый год вплоть до 2030 года он будет расти на 10 — 20%. Ввезенную до 1 октября 2024-го технику будут облагать прежними тарифами.