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Выдача патентов мигрантам прекращена в Нижегородской области

Ограничение действует с сегодняшнего дня.

Выдача патентов, дающих право иностранным гражданам из «безвизовых» стран осуществлять трудовую деятельность, прекращена в Нижегородской области с 1 октября. Об этом сообщает управление по вопросам миграции регионального ГУ МВД.

Соответствующее распоряжение № 1/11198 издало МВД России 23 сентября 2024 года на основании пункта 3 статьи 133 Федерального закона № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Вместе с тем, УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области продолжит переоформлять патенты и вносить в них изменения тем иностранным гражданам, которые получили их ранее.