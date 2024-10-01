Выдача патентов мигрантам прекращена в Нижегородской области

Выдача патентов, дающих право иностранным гражданам из «безвизовых» стран осуществлять трудовую деятельность, прекращена в Нижегородской области с 1 октября. Об этом сообщает управление по вопросам миграции регионального ГУ МВД.
Соответствующее распоряжение № 1/11198 издало МВД России 23 сентября 2024 года на основании пункта 3 статьи 133 Федерального закона № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Вместе с тем, УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области продолжит переоформлять патенты и вносить в них изменения тем иностранным гражданам, которые получили их ранее.