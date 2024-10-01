Группу «Ночные снайперы» покинул гитарист Денис Жданов

Ранее «Ночные снайперы» выпустили сингл «не смотри на меня». По словам вокалистки группы Дианы Арбениной, это одна из лучших написанных ею композиций. Также в августе в день своего рождения коллектив порадовал поклонников лайв-альбомом «симфоническая акустика двух столиц».