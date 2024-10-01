Мертвые души заработали 1 млрд рублей: Руководители больницы в Петербурге три года получали зарплату за фиктивно трудоустроенных родственников

Полицейские утром 1 октября нагрянули с обысками к руководству городской больницы № 20 в Петербурге. Причиной этому стало уголовное дело о крупном мошенничестве. Следствие полагает, что в медицинском учреждении есть так называемые «мертвые души», то есть сотрудники, которые существуют только по бухгалтерским документам, но при этом им выплачивается вполне реальная зарплата. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— Предварительно установлено, что некоторые руководители и сотрудники горбольницы с 2021 года фиктивно трудоустраивали своих родственников и знакомых. Их оформляли как водителей, регистраторов, операторов ЭВМ и уборщиков. При этом своих обязанностей они не исполняли, их заработную плату получали организаторы и соучастники криминального бизнеса, — объяснили в ведомстве.
При этом «мертвым душам» начислялась куда большая зарплата, нежели другим работникам. Например, двое из них за три года получили 82 млн рублей. Но, по оперативным данным, формально трудоустроены было несколько десятков человек, поэтому ущерб бюджету, который выделяют на зарплаты сотрудникам медицинского учреждения из фонда ОМС, может достигать 1 млрд рублей.
Обыски сейчас проходят по местам проживания руководства и сотрудников больницы, а также в других принадлежавших им объектам недвижимости. К следователям доставили 36 человек, чтобы определить их процессуальный статус.