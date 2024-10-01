Мертвые души заработали 1 млрд рублей: Руководители больницы в Петербурге три года получали зарплату за фиктивно трудоустроенных родственников

Полицейские утром 1 октября нагрянули с обысками к руководству городской больницы № 20 в Петербурге. Причиной этому стало уголовное дело о крупном мошенничестве. Следствие полагает, что в медицинском учреждении есть так называемые «мертвые души», то есть сотрудники, которые существуют только по бухгалтерским документам, но при этом им выплачивается вполне реальная зарплата. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.