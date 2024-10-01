В Иркутскую область приедет передвижная выставка «Поезд Победы»

Первая в мире иммерсивная передвижная выставка «Поезд Победы», посвященная событиям Великой Отечественной войны, будет работать в Иркутской области с 4 по 8 октября. Посетить ее смогут бесплатно все желающие: для этого нужно будет пройти предварительную регистрацию на портале поездпобеды.рф. В Иркутске «Поезд Победы» будет находиться с 4 по 6 октября, следующая остановка — Зима, там выставка пробудет с 7 по 8 октября.