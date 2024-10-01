В Иркутскую область приедет передвижная выставка «Поезд Победы»

Первая в мире иммерсивная передвижная выставка «Поезд Победы», посвященная событиям Великой Отечественной войны, будет работать в Иркутской области с 4 по 8 октября. Посетить ее смогут бесплатно все желающие: для этого нужно будет пройти предварительную регистрацию на портале поездпобеды.рф. В Иркутске «Поезд Победы» будет находиться с 4 по 6 октября, следующая остановка — Зима, там выставка пробудет с 7 по 8 октября.
— Поезд Победы — это действительно уникальный просветительский проект, рассказывающий о неимоверном подвиге, который совершил наш народ, о научных достижениях страны, — пояснила министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.
В Приангарье передвижная выставка, устроенная прямо в железнодорожных вагонах, приезжает не впервые: в Иркутске она будет уже в третий раз, в прошлом году ее смогли посетить братчане, а в этом поезд впервые остановится в Зиме.
«Поезд Победы» состоит из девяти вагонов, посвященным разным событиям военных лет. Недавно добавился вагон, в котором можно узнать подробности о международных военных трибуналах. А в этом году появилась интерактивная версия экспозиции, которую можно пройти на сайте проекта.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области завершается сезон уборки урожая местными сельхозпредприятиями: об итогах прошедшего аграрного сезона рассказал министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.