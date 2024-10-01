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Что изменится на трассе Омск — граница Республики Казахстан после капремонта

В Сибуправтодоре во вторник, 1 октября 2024 года, сообщили о ходе капитального ремонта трассы А-320 «Омск — Черлак — граница с Республикой Казахстан» на участке с 13 по 26 километр. Напомним, работы стартовали весной 2024 года.

В Сибуправтодоре объяснили, что изменится после ремонта: полос движения вместо двух станет четыре; здесь установят отбойники; заменят дорожные знаки и другие элементы; обустроят новые автобусные остановки с электроосвещением у поселка Иртышский и на перекрестке в сторону поселков Светлый и Черемушки. Проект капремонта предусматривает также устройство пяти разворотных петель и 13 примыканий, укрепление обочин, устройство электроосвещения и водопропускных труб.

Отмечается, что на данный момент специалисты уже выполнили перенос коммуникаций и другие подготовительные работы для устройства двух дополнительных полос движения; уширение земляного полотна и устройство дорожной одежды с применением технологии холодной регенерации.