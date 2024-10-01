Что изменится на трассе Омск — граница Республики Казахстан после капремонта

В Сибуправтодоре объяснили, что изменится после ремонта: полос движения вместо двух станет четыре; здесь установят отбойники; заменят дорожные знаки и другие элементы; обустроят новые автобусные остановки с электроосвещением у поселка Иртышский и на перекрестке в сторону поселков Светлый и Черемушки. Проект капремонта предусматривает также устройство пяти разворотных петель и 13 примыканий, укрепление обочин, устройство электроосвещения и водопропускных труб.