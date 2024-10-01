Умер певец и композитор Вячеслав Добрынин: Легендарному артисту было 78 лет

В конце сентября его госпитализировали с подозрением на инсульт, сообщал Telegram-канал Shot. По его данным, состояние композитора было тяжелым. Однако, директор композитора Сергей Карпов не подтверждал эту информацию. «Никаких сообщений не было», — говорил он (цитата по «РИА Новости»).