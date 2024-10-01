Умер певец и композитор Вячеслав Добрынин: Легендарному артисту было 78 лет

В Москве в возрасте 78 лет умер композитор, певец, народный артист России Вячеслав Добрынин. Об этом РБК сообщила его жена Ирина Добрынина.
В конце сентября его госпитализировали с подозрением на инсульт, сообщал Telegram-канал Shot. По его данным, состояние композитора было тяжелым. Однако, директор композитора Сергей Карпов не подтверждал эту информацию. «Никаких сообщений не было», — говорил он (цитата по «РИА Новости»).
Вячеслав Добрынин известен как автор музыки многих популярных песен, которые исполняли многие известные певцы. Он писал для Аллы Пугачевой, Михаила Боярского, Льва Лещенко, Ирины Аллегровой, Надежды Кадышевой, Валентины Толкуновой, ВИА «Самоцветы», ВИА «Веселые ребята», для группы «Земляне» и для других.