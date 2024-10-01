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Шестидневная рабочая неделя ждет петербуржцев в конце октября

Петербуржцев, как и всех россиян, ждет шестидневная рабочая с 28 октября по 2 ноября. Об этом говорится в производственном календаре на сайте Госдумы РФ.

Источник: Коммерсантъ

Второй день заключительного месяца осени станет рабочим днем из-за майских праздников. Весной жители города отдыхали с 28 апреля по 1 мая. Чтобы процесс был непрерывным, один день был позаимствован именно с ноябрьских выходных.

Тем не менее, петербуржцам удастся отдохнуть два дня — 3 и 4 ноября. Первый приходится на воскресенье, второй — на День народного единства.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Петербурга 30 сентября поздравили жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей со второй годовщиной воссоединения.

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