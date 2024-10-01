Шестидневная рабочая неделя ждет петербуржцев в конце октября

Второй день заключительного месяца осени станет рабочим днем из-за майских праздников. Весной жители города отдыхали с 28 апреля по 1 мая. Чтобы процесс был непрерывным, один день был позаимствован именно с ноябрьских выходных.
Тем не менее, петербуржцам удастся отдохнуть два дня — 3 и 4 ноября. Первый приходится на воскресенье, второй — на День народного единства.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Петербурга 30 сентября поздравили жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей со второй годовщиной воссоединения.