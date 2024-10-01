«Ходил по земле 30 тысяч лет назад»: Реставраторы из Ленобласти восстановят скелет мамонта из 400 костей, найденных на берегу озера на Ямале

Специалисты из Международного центра реставрации в Рождествено Гатчинского района восстановят скелет мамонта, обнаруженного на берегу озера Печевалавато в Ямало-Ненецком автономном округе в 2020 году. Сейчас уникальный экспонат находится в Музейно-выставочном комплексе имени Ивана Шемановского в Салехарде, откуда в декабре его привезут в 47-й регион. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.
— Кропотливую работу над 400 костями скелета, некоторые из которых сохранили фрагменты мягких тканей и шкуры, будут проводить под руководством ведущего специалиста в области реставрации естественно-исторических объектов Юрия Старикова. Процесс займет примерно восемь месяцев, — рассказали в правительстве региона.
К слову, впервые останки древнего животного, которое ходило по земле около 30 тысяч лет назад, в ямальском озере обнаружил Константин Тадибе, в честь которого позже мамонту дали имя -Тадибе. Остальные кости — 80 процентов скелета — специалисты нашли на глубине до 1,5 метров. Ученым удалось собрать череп, большую часть позвоночника, ребра, тазовые кости, трубчатые кости конечностей, части кистей и стоп, фрагменты кожи и копролит. Они сделали вывод, что тело мамонта еще много веков назад вывалилось из берегового обрыва и замыло водами. Судя по состоянию костей и зубной системе, животное умерло в возрасте 15−20 лет, ранее рассказали в пресс-службе «Научного центра изучения Арктики».