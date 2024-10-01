«Ходил по земле 30 тысяч лет назад»: Реставраторы из Ленобласти восстановят скелет мамонта из 400 костей, найденных на берегу озера на Ямале

К слову, впервые останки древнего животного, которое ходило по земле около 30 тысяч лет назад, в ямальском озере обнаружил Константин Тадибе, в честь которого позже мамонту дали имя -Тадибе. Остальные кости — 80 процентов скелета — специалисты нашли на глубине до 1,5 метров. Ученым удалось собрать череп, большую часть позвоночника, ребра, тазовые кости, трубчатые кости конечностей, части кистей и стоп, фрагменты кожи и копролит. Они сделали вывод, что тело мамонта еще много веков назад вывалилось из берегового обрыва и замыло водами. Судя по состоянию костей и зубной системе, животное умерло в возрасте 15−20 лет, ранее рассказали в пресс-службе «Научного центра изучения Арктики».